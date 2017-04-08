Калуга, 8 апреля, 2017, 15:56 — ИА Регнум.

Более 2 тыс. человек собрались 8 апреля 2017 года на Театральной площади в Калуге, чтобы принять участие в акции солидарности с жителями Санкт-Петербурга «Питер! Мы с тобой!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Комиссаров Антитеррористический митинг в Калуге

Антитеррористическая акция открылась минутой молчания в знак скорби по погибшим от взрыва пассажирам в вагоне Петербургского метрополитена.

Выступившие на митинге представители профсоюзных, молодежных, военно-патриотических организаций заявили о поддержке жителей Петербурга. «Калуга против террора!», «Нужна реальная программа борьбы с терроризмом!», «Ленинградцы, мы с вами!» — с такими плакатами калужане вышли на митинг под проливным дождем.

Между тем среди собравшихся были и те, кто вышел на Театральную площадь областного центра с флагами своих политических партий, хотя организаторы акции заранее назвали партийные знамена на данном митинге неуместными. Однако, этот призыв действия не возымел. К сожалению, даже по такому важному поводу некоторые калужские партийцы не смогли удержаться от того, чтобы лишний раз заработать политические очки.

В этот же день на территории мемориала «Вечный огонь» в Обниске состоялась акция солидарности и скорби в поддержку жителей Санкт-Петербурга, пострадавших от террористического акта в метро. Поддержать петербуржцев и выразить свой протест против террора на акцию собрались работники обнинских предприятий, активисты общественных организаций, студенты и школьники, сотрудники администрации города и депутаты городского Собрания.

Ранее в Калуге по инициативе Молодежного парламента при Законодательном собрании области прошла памятная акция по жертвам петербургского теракта. Более 200 неравнодушных калужан собрались у памятника «Журавли» на площади Победы, где зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания и выразили соболезнования жителям Северной столицы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля произошёл теракт в метро Санкт-Петербурга, где погибли 13 человек и сам террорист-смертник. Пострадали более 50 человек. Еще одна бомба была обезврежена в тот же день на станции метро «Площадь Восстания».