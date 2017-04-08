СМИ: От авиаудара ВВС США к востоку от Ракки погибли 10 мирных жителей
Дамаск, 8 апреля, 2017, 16:04 — ИА Регнум.
ВВС США нанесли авиаудар по населенному пункту к западу от Ракки в Сирийской Арабской Республике. Об этом 8 апреля 2017 ода сообщило агентство SANA.
По предварительной информации, от действий военно-воздушных сил так называемой американской антитеррористической коалиции пострадал населенный пункт Хунайда в районе Евфратской плотины.
Сообщается, что в результате авиаудара погибли 10 мирных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в качестве ответа на якобы совершенную сирийскими ВС атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.
Президент России Владимир Путин назвал действия американцев «агрессией против суверенного государства», осуществленной под надуманным предлогом.
Он напомнил, что Сирия добровольно согласилась уничтожить запасы своего химического оружия еще в 2013 году, а в 2014 году уже сделала это под контролем представителей ООН, подтвердивших, что всё прошло по плану.