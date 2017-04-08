Дамаск, 8 апреля, 2017, 16:04 — ИА Регнум.

ВВС США нанесли авиаудар по населенному пункту к западу от Ракки в Сирийской Арабской Республике. Об этом 8 апреля 2017 ода сообщило агентство SANA.

Senior Airman Matthew Bruch Два американских F-15E над Сирией

По предварительной информации, от действий военно-воздушных сил так называемой американской антитеррористической коалиции пострадал населенный пункт Хунайда в районе Евфратской плотины.

Сообщается, что в результате авиаудара погибли 10 мирных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в качестве ответа на якобы совершенную сирийскими ВС атаку с применением химического оружия в провинции Идлиб.

Президент России Владимир Путин назвал действия американцев «агрессией против суверенного государства», осуществленной под надуманным предлогом.

Он напомнил, что Сирия добровольно согласилась уничтожить запасы своего химического оружия еще в 2013 году, а в 2014 году уже сделала это под контролем представителей ООН, подтвердивших, что всё прошло по плану.