Москва, 8 апреля, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Порядка миллиона человек вышли на первый весенний субботник в Москве. Об этом 8 апреля 2017 года сообщает «Вечерняя Москва».

Nadasuge.ru Субботник

Месячник благоустройства начался в Москве 25 марта. Первый полномасштабный субботник прошел сегодня. По данным мэрии столицы, в субботнике приняли участие более миллиона человек — студенты, школьники, сотрудники ЖХК, работники предприятий и организаций.

Участники субботника наводят порядок во дворах и на улицах столицы.

В субботнике задействованы 8,2 тыс. единиц техники.

Участников общегородского субботника власти Москвы обеспечили инвентарем и посадочным материалом. В ходе реализации программы по благоустройству в Москве высадят свыше 3 тыс. саженцев деревьев и 92,5 тыс. кустарников.

Следующий общегородской субботник московские власти запланировали на 29 апреля.