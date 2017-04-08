Севастополь, 8 апреля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. Заместитель Министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис высоко оценил работу городского правительства Севастополя в одной из самых сложных тем — уборке мусора. Об этом он заявил 8 апреля во время рабочей поездки в Севастополь.

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«Севастополь — один их первых регионов, который запускает регионального оператора по обращению с отходами. У нас есть четыре субъекта РФ, которые провели торги, но эти субъекты давно к этому готовились. А команда, которая пришла в д Севастополь, идет опережающими темпами и город станет пятым субъектом РФ, который отберет регоператора», — сказал Чибис.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников добавил, что департамент горхозяйства запустил конкурс по определению регионального оператора по вывозу мусора, первые итоги будут известны 28 апреля.

Замминистра также отметил, что в одной из самых сложных тем — уборке мусора, Севастополь — в передовиках.

«Сегодня мы видим, что на улицах города работает современная уборочная техника, появился новый полигон ТБО. Темпы работы городских службы ЖКХ может стать примером для многих субъектов РФ», — добавил Чибис.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Севастополя заявляло, что конкурс по определению регоператора пройдет до 1 января 2017 года.

«В этом году Севастополь проведет конкурсную процедуру и определит регионального оператора по вывозу мусора», — сказал в октябре глава города.