Ярославль, 8 апреля, 2017, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославле порядка 1000 человек приняли участие в антитеррористической акции памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. Об этом ИА REGNUM со ссылкой на данные полиции рассказал председатель правления ярославской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков.

ИА REGNUM В Ярославле из свечей выложили слова «Питер, мы с тобой»

Союз ветеранов Афганистана и областная организация «Союз студентов» выступили организаторами памятной акции при поддержке Русской православной церкви. В 8:30 в Успенском кафедральном соборе состоялась панихида, после чего возле храма из свечей были выложены слова «Питер, мы с тобой».

«Сегодня мы хотим громко сказать едиными устами и единым сердцем — «Петербург, мы с тобой!», — выступил перед участниками акции митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон.

Герой России, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе Алексей Чагин отметил, что жители Санкт-Петербурга после теракта «проявили мужество, стойкость, консолидацию».

«Наши правоохранительные органы имеют огромный опыт по борьбе с терроризмом и предотвращением террористических актов. Наша задача не поддаваться на провокацию, быть бдительными и объединяться друг с другом», — призвал он.

Теракт в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. В результате взрыва в вагоне метро погибли 14 человек, около 50 получили ранения.