Всеволожск, Ленинградская область, 8 апреля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. На главных площадях всех районных центров Ленинградской области сегодня, 8 апреля, прошли митинги против терроризма, а также акции памяти погибших в результате взрыва в петербургском метро. В мероприятиях в городе Всеволожск принял участие губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Митинг против террора в Ленобласти

Митинг на Юбилейной площади Всеволожска, как и в других райцентрах области, начался с минуты молчания в память о невинных жертвах взрыва в метро Петербурга 3 апреля, в результате которого погибли 13 человек. Трое из них были жителями Ленобласти.

«Акции скорби, которые организовали молодежные, общественные и политические движения проходят с одной елью — сказать терроризму «Нет!». Сказать, что террористы не запугают ни жителей Ленинградской области, ни Санкт-Петербурга, ни России в целом. Мы говорим нет всему мировому террору!», — заявил губернатор, выступая перед собравшимися.

Он напомнил, что не только Россия, но и страны Западной Европы в последнее время на себе «испытали, что такое террористические атаки людей, которых не интересуют человеческие жизни, у которых нет принципов, которые ради своих идей готовы на самое страшное — отнимать человеческие жизни».

«Понимаем, что есть борьба идеологий, понимаем, что кто-то сегодня чувствует себя обязанным воевать против России и других стран антиигиловской коалиции. Но почему они не воюют против регулярных воинских частей, хотя бы против полиции и органов государственной власти? Почему они воюют против стариков, детей, взрывают в метро студентов? Да потому, что их действия — это действия трусов. Они называют себя «джигитами», «воинами Аллаха», но на самом деле все их посылы низменные, ничего общего не имеют с постулатами Аллаха», — заявил Дрозденко.

Глава региона выразил благодарность тем, кто оказывал помощь пострадавшим при взрыве в метро, а также помогал жителям Петербурга и Ленобласти добраться до дома. «У нас у всех разные политические взгляды, разное понимание тех или иных событий, разные характеры, но когда приходит беда, мы становимся едиными. Давайте не только в минуты горести друг друга поддерживать», — призвал Александр Дрозденко.

Массовые акции против террора собрали в Ленинградской области около 20 тысяч человек. Самыми многочисленными из них стали митинги в Выборге, Гатчине и Всеволожске. Ранее массовые собрания граждан против терроризма и в память о погибших прошли в центре Санкт-Петербурга и Москвы. На них пришло, соответственно, 30 тыс. и 50 тыс. человек.

Читайте также: В память о жертвах теракта в небо Петербурга выпустили белые шары

Напомним, взрыв в вагоне петербургского метро в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел днем 3 апреля 2017 года. Как считает следствие, бомбу привел в действие уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов.

В результате теракта погибли 13 человек и сам террорист. Число пострадавших от взрыва превысило 80 человек, 50 из них до сих пор остаются в больницах, в том числе были ранены шесть жителей Ленинградской области. Вторая бомба была обнаружена и обезврежена в тот же день на станции «Площадь Восстания». По данным следствия, ее также оставил на платформе Джалилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Невский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу на два месяца шестерых подозреваемых в причастности к подготовке и совершению теракта в Петербургском метрополитене. В тот же день Басманный суд Москвы арестовал еще двоих задержанных по делу о теракте в метро.