Москва, 8 апреля, 2017, 14:19 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Виктор Бондарев.

The National Interest ЗРК С-500

По словам Бондарева, ВКС России каждый год получают по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400.

«Эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны», — сказал главком.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров заявил, что Вооруженные силы уже начали готовить специалистов для работы на С-500.

Ранее сообщалось, что в рамках госпрограммы вооружений с 2018 по 2025 год Минобороны планирует закупить пять полных комплектов зенитной ракетной системы С-500.

Разработкой перспективной ЗРС С-500 занимается АО «Концерн Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей».

ЗРС С-500 является оружием нового поколения систем ПВО «земля-воздух». Это универсальная ЗРС дальнего и высотного действия с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

Системы С-500 должны стать основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), создаваемой сейчас в России.