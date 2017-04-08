Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 13:36 — ИА Регнум.



Florstein Станция метро «Елизаровская»

На двух станциях Санкт-Петербургского метрополитена — «Елизаровская» и «Улица Дыбенко» — взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обе эти станции были закрыты на вход и выход пассажиров из-за бесхозных предметов, обнаруженных на платформах.

Поезда следовали через эти станции без остановок. На места происшествий была вызвана полиция.

Обследования платформ продолжались порядка 40 минут. Взрывчатые вещества обнаружены не были. Станции возобновили свою работу в прежнем режиме.

Напомним, в результате террористического акта в петербургском метро 3 апреля погибли 14 человек, включая террориста-смертника. Меры безопасности в подземке усилены.