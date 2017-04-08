Севастополь, 8 апреля, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис и врио губернатора Дмитрий Овсянников на субботнике в Севастополе закрасили надпись, рекламирующую наркотики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Иванова Замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис на субботнике в Севастополе

В Севастополе 8 апреля проходит общегородской субботник «Вместе — за чистый Севастополь». Субботник стартовал силами чиновников правительства на Историческом бульваре, в зеленой зоне у Матросского бульвара и охватил скверы на центральном кольце города. К акции присоединились тысячи горожан, которые расчищают свои дворы, вскапывают клумбы.

Светлана Иванова Жители Севастополя на общегородском субботнике

«Субботник — это добрая старая традиция. Субботники должны становится интереснее, веселее, современнее, каким становится и наше жилищно-коммунальное хозяйство, — сказал Чибис. — Помимо возможности сделать свою улицу, двор, парк чище — это еще и объединяет людей. Мы улыбаемся друг другу и становимся дружнее и чувствуем себя единомышленниками».

Светлана Иванова К акции присоединились тысячи горожан

«Сегодня стартовал общегородской субботник, все, кто хотел сделать город краше и чище, откликнулись. На всех площадках идут работы», — сказал Овсянников.

Он отметил, что массовость субботника не важна, самое главное — участие каждого горожанина в желании сделать Севастополь чище.