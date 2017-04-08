Кострома, 8 апреля, 2017, 13:59 — ИА Регнум. В Костроме прошел парад сказочных персонажей. Мероприятие было приурочено к отмечающемуся сегодня, 8 апреля, дня рожднеия Снегурочки, передает корреспондент ИА REGNUM

Григорий Михайлов ИА REGNUM Парад сказочных героев

По улицам Костромы прошли: Дед Мороз из Великого Устюга, Баба Яга из поселка Кукобой Ярославской области, Кыш-Бабай из Казани, Тол Бабай из Удмуртии, молодой морозец Паккайне из Олонца, Василиса Премудрая из Ивановской области, Алеша Попович и Государыня Масленица из Ярославля, Царь Берендей из Переславля-Залесского, Талви Укко из Карелии, Девица Метелица из Вятских Полян и Сударыня Белозерская из города Белозерск

На центральной площади города состоялось театрализованное шоу, прошел фестиваль сладостей и вкусностей «Сладкое дерево».

Несмотря на пасмурную и прохладную погоду в праздничных мероприятиях участвовало несколько сотен местных жителей и туристов.