Пекин, 8 апреля, 2017, 13:35 — ИА Регнум. Новый раунд битвы между искусственным интеллектом и профессиональным игроком в традиционную китайскую игру го состоится в мае 2017 года. За столом встретятся обновленная программа AlphaGo 2,0, которая в прошлом году разгромила чемпиона мира южнокорейца Ли Седоля, и действующий чемпион мира Кэ Цзе.

geralt Искусственный интелект

Согласно заявлению, опубликованному организаторами турнира, серия игр состоится 22−27 мая. Все игры пройдут на территории одной из спортивных площадок в китайском городе Учжэнь, расположенном в провинции Чжэцзян, пишет «Сина синьвэнь».

В отличии от прошлогоднего противостояния человека и компьютера, нынешний турнир будет состоять всего из трех игр. Для победы в противостоянии необходимо обыграть соперника хотя бы два раза.

Вскоре после победы AlphaGo над корейским игроком Ли Седолем Кэ Цзе опубликовал на своей личной странице в одной из китайских социальных сетей заявление, в котором китайский игрок вызвал программу на поединок. Представители подразделения Google, ведущего разработку AlphaGo, приняли вызов китайского профессионала.

В 2017 году 20-летний Кэ Цзе уже успел выиграть чемпионат мира. Китайский игрок и AlphaGo уже встречались ранее, в декабре 2016 года компьютер одержал победу во всех трех матчах партии. AlphaGo сразилась с 20 сильнейшими игроками в го. С каждым из спортсменов программа провела по три игры. AlphaGo оказалась абсолютно непобедимой: турнир завершился со счетом 60:0 в пользу искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте 2016 года первая партия «Матча века» по древней настольной игре го завершилась победой компьютерной программы. 18-кратный чемпион мира Ли Седоль уступил компьютерной программе AlphaGo, созданной компанией Google.