Москва, 8 апреля, 2017, 13:08 — ИА Регнум. В ночь на 8 апреля скончался известный советский летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко. Об этом сообщает сайт журнала «Новости космонавтики».

Serge Serebro Георгий Гречко

«В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт… Георгий Михайлович Гречко», — сказано в сообщении.

Гречко родился в Ленинграде 25 мая 1931 года. В 1955 году он окончил Ленинградский военно-механический институт и стал работать инженером группы ОКБ-1. Он участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций.

23 мая 1966 г. был зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

За свою карьеру космонавта Гречко совершил три космических полета.

Первый — с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-17» и первой основной экспедиции на ДОС-4 (Долговременная орбитальная станция) «Салют-4».

Второй полет Гречко стал рекордным для своего времени — с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-26» и первой основной экспедиции на ДОС-5 «Салют-6».

Третий — с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера космического корабля «Союз-Т-14» (старт) и «Союз-Т-13» (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции «Салют-7».

Затем Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 г. космонавтом-исследователем этого учреждения, а после — научным сотрудником.