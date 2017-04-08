Севастополь, 8 апреля, 2017, 13:04 — ИА Регнум. Фрегат Черноморского флот России «Адмирал Григорович» присоединился к постоянной группировке ВМФ РФ в Средиземном море и готов выполнять боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Function.mil.ru Фрегат «Адмирал Григорович»

Сообщается, что с 3 по 5 апреля «Адмирал Григорович» участвовал в российско-турецких учениях, а также выступил в роли корабля-хозяина в ходе неофициального визита отряда кораблей ВМС Турции в Новороссийск.

После этого, «Адмирал Григорович» отправился в Восточное Средиземноморье, чтобы присоединиться к эскадре ВМФ России.

Предполагается, что фрегат посетит пункт материально-технического снабжения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Уточняется, что «Адмирал Григорович» будет действовать в дальней морской зоне в соответствии с динамично меняющейся ситуацией в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в Сирийской Арабской Республике обострилась после того, как 7 апреля США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе «Шайрат».

Власти США обвинили официальный Дамаск в химической атаке в сирийской провинции Идлиб, не представив никаких доказательств. Пентагон утверждает, что удары химическими бомбами наносили самолеты сирийских ВВС, которые взлетали с авиабазы «Шайрат». Именно по ней и был нанесен ракетный удар.

Москва и Дамаск назвали действия США актом агрессии, совершенным под надуманным предлогом.