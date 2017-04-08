Смоленск, 8 апреля, 2017, 12:47 — ИА Регнум. Более 30 бегунов из Калужской, Брянской областей и тульского города Суворов принимают участие в стартовавшем 8 апреля 2017 года в смоленском городе Гагарин XXV легкоатлетическом сверхмарафоне «Гагарин-Калуга», который посвящен Дню космонавтики и 56 годовщине первого полета человека в космос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Плотнов. Ю.А. Гагарин. 1974

По информации организаторов сверхмарафона, дистанция пробега 209 км. проходит по историческим местам Смоленской, Московской и Калужской областей, связанных с космосом или историческим прошлым России.

После митинга и возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли Ю.А. Гагарину, на главной площади города Гагарин Смоленской области был дан старт «космического» пробега. Дистанцию участники сверхмарафона преодолевают эстафетным порядком, разбившись на группы по 3 — 4 человека.

В первый день, участники сверхмарафона пробегут около 60 километров, а вечером их будет ждать торжественный прием в подмосковном Можайске.

9 апреля около 15 часов легкоатлеты финишируют в Калуге у здания музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского. Здесь состоится награждение участников пробега памятными вымпелами и дипломами.

Напомним, легкоатлетический сверхмарафон «Гагарин-Калуга» проводится с 1991 года. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни и привлечение молодого поколения к достижениям российской космической науки. В разные годы в сверхмарафоне принимали участие любители бега на сверхдлинные дистанции не только из России, но также из Франции, Нидерландов и Словакии.