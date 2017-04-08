Чебоксары, 8 апреля, 2017, 12:36 — ИА Регнум. В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия на Волге, где перевернулась лодка с рыбаками. В результате один человек погиб, его тело обнаружено в воде спустя два часа после ЧП, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Алексей Боголюбов. Вытаскивание лодки. Этрета. 1874

Трагедия произошла 7 апреля около 19:00 часов в районе города Козловки. На Волге на расстоянии около 300 метров от берега перевернулась лодка с двумя рыбаками — местными жителями в возрасте 31-го года и 24-х лет. По данным следствия, лодку накрыло волной, поднявшейся из-за сильного ветра.

«Один из рыбаков ушел под воду, другой продолжал держаться за лодку, пока спустя некоторое время на его крики о помощи к нему на своей лодке не подплыл другой мужчина», — сказал Олег Дмитриев. По его словам, тело рыбака было найдено через два часа в воде. Глубина в том месте составляла около 3 метров.

По данному факту проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняют. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это первое происшествие на воде в Чувашии с начала года. По данным ГКЧС Чувашии, за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 3 происшествия, 3 человека погибло.