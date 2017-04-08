Магас, 8 апреля, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе СК РФ 8 апреля 2017 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудник полиции

Нападение было совершено в ночь на 8 апреля в Малгобеке, на улице Промышленной, примерно в 02:00 мск.

Неизвестные люди обстреляли из автоматов автомобиль патрульного наряда ДПС, в котором находились двое полицейских. Один из тяжело раненных стражей правопорядка открыл по нападавшим ответный огонь, однако им удалось скрыться.

Раненные сотрудники полиции были доставлены в центральную малгобекскую больницу. К сожалению, врачи не смогли спасти их жизни.

По факту убийства полицейских возбуждено уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов»).

В Ингушетии введен план-перехват «Сирена». Идет розыск преступников.