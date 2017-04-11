Киев, 11 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Атомная энергетика Украины находится в сложном положении, но если остальные сектора энергетики могут как-то маневрировать, то у атомщиков возможности традиционно ограничены. О ближайших перспективах и ситуации в украинской атомной энергетике пишет Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

Банкротство компании Westinghouse, в которое многие заинтересованные лица отказываются верить, ставит под сомнение продолжение проекта по строительству завода ядерного топлива на Украине. Этот проект, широко разрекламированный как способ разорвать связи с Россией в атомной энергетической области, изначально вызывал сомнения у представителей Westinghouse. А уж теперь его и вовсе можно отнести в разряд авантюрных.

По мнению американского издания The Washington Times, риск повторения Чернобыльской катастрофы на Украине значительно выше, чем принято считать. И главным источником риска это издание называет коррупцию, поразившую государство.

По поводу использования топлива компании Westinghouse The Washington Times соглашается с тем, что начатая процедура банкротства делает сомнительным продолжение использования американского топлива украинскими АЭС. Но самое главное — это вывод, который делает американский автор статьи: без обеспечения надлежащего контроля за функционированием ядерной энергетики Украина не сможет предотвратить трагедию, подобную чернобыльской. И это должно стать поводом для беспокойства всей Европы.

Узнайте подробности из материала: «В США прозрели — Украина на грани повторения Чернобыльской аварии: обзор»

Все статьи Восточно-европейской редакции ИА REGNUM