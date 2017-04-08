Калуга, 8 апреля, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В Калужской области весной 2017 года около 5 тыс. молодых людей должны явиться на заседания призывных комиссий для определения годности на прохождение срочной армейской службы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом журналистам заявил военный комиссар Калужской области Олег Лёгкий.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Призыв

По его словам, план на весенний призыв для региона составляет около 1 тыс. человек. Калужские призывники будут направлены во все виды и рода вооруженных сил РФ, а также войска национальной гвардии. Первые отправки будут осуществляться во второй половине апреля, а активная фаза призыва начнется во второй половине мая.

Большинству калужских новобранцев будут служить в Западном военном округе. Еще 15 кандидатов отобраны для престижного Преображенского полка, а 10 калужан получили почетное право служить в президентском полку Федеральной службы охраны.

Между тем, по итогам заседания призывной комиссии призывники чаще всего получают отсрочку по учебе и состоянию здоровья. Так, согласно изменениям в закон «О воинской обязанности и военной службе» отсрочку от призыва теперь будут предоставлять также студентам техникумов и колледжей, которые поступили в учебное заведение после 11 классов школы, до завершения обучения независимо от возраста.

Кроме того, по состоянию здоровья считаются годными к службе в армии и на флоте 8 из 10 призывников.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе призыва 2017 года на военную службу в России будут направлены 142 тыс. человек.

Осенью 2016 года из Калужской области отправились в войска 830 призывников. Отсрочки от призыва на армейскую службу для продолжения образования получили более 56% юношей, а 24% призывников освобождены по состоянию здоровья.

Кроме того, более чем 600 призывникам Калужской области военкоматы не смогли вручить повестку, так как, основная часть разыскиваемых граждан не проживает по месту регистрации.