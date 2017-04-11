Москва, 11 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Вопрос участия Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) как независимого участника переговоров в формате Минской группы ОБСЕ продолжает разделять мнения заинтересованных сторон. Ситуацию обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

В Армении, представляющей собой парламентскую республику, различные партии могут стоять на разных позициях по судьбе Карабаха. Но, как показывают результаты последних выборов, партии, отстаивающие вариант передачи в той или иной форме Нагорного Карабаха под юрисдикцию Азербайджана, не имеют шансов занять решающее количество мест в парламенте. Тем не менее они всегда могут транслировать свою точку зрения и бороться дозволенными в демократическом государстве способами за ее принятие большинством.

В отличие от Армении, Азербайджан — это президентская республика, постепенно приобретающая черты суперпрезидентской. Особенно ярко это проявилось в ходе обострения конфликта в апреле 2016 года. Заявления главы Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «независимость Нагорного Карабаха никогда не признает ни одна страна», идут вразрез с реальным положением дел.

Отношения Еревана и Степанакерта как независимых политических субъектов определены народным референдумом, и с этой данностью Баку приходится считаться.

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, напомнившего, что «проблема урегулирования нагорно-карабахского конфликта не является внутренним делом Баку», предполагает дальнейшие переговоры о статусе автономии. По мнению Лаврова, такие переговоры вполне возможны в рамках Минского процесса. И возможно, именно это обсуждение выдвинет Степанакерт как независимую сторону переговоров.

Подробности читайте в статье «Армения дрейфует в сторону демократии. А куда Азербайджан?»

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