Санкт-Петербург, 11 апреля, 2017, 03:33 — ИА Регнум.

Взрыв, прогремевший в Петербургском метрополитене, шокировал город — и одновременно позволил ему узнать нечто новое о себе, пишет редактор ИА REGNUM Владислав Краев.

Иван Шилов ИА REGNUM 03.04.17. Помним и скорбим

С точки зрения террористов, организующих теракт в погоне за информационной волной, поднимающейся в СМИ, статус цели прямо связан со всплеском эмоций вокруг террористического деяния. Мерзавцы выбрали для атаки родной город российского президента, день теракта был днем встречи глав союзных государств России и Белоруссии. Все это так, и волна возмущения и горя огромна.

Но город, в котором всегда будет жива память о Блокаде, не склонивший голову перед фашистами, не удастся запугать никаким террористам. То, как вели себя граждане Северной столицы после взрыва — без паники, помогая друг другу, — явно свидетельствует о том, что годы «перестройки» с ее девизом «все на продажу» не уничтожили культурное ядро великого русского города. В «рыночной» меркантильной парадигме можно было измерять города и людей мерилом «кто больше потратил денег». Это время уходит в прошлое, и пусть оно там и остается, никогда больше не возвращаясь. А горожане Града Петрова никогда не потеряют человечности, не нуждаясь в подтверждении своего единства.

Убитые и раненые будут отмщены. Возмездие настигнет организаторов этого преступления. И лучший ответ, который можно и должно дать на вызов террора, — это наше сплочение и взаимовыручка. Именно эти качества и продемонстрировали жители Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года.

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