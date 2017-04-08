Пекин, 8 апреля, 2017, 11:57 — ИА Регнум.

Глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И направил телеграмму своей шведской коллеге Маргот Валльстрем, в которой китайский министр решительно осудил акт агрессии по отношению к мирным жителям Стокгольма, а также принес свои искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

Agencia de Noticias ANDES Ван И

«Китайский народ решительно осуждает террористический акт в Стокгольме, а также выражает искренние соболезнования пострадавшим и родственникам погибших», — отмечается в телеграмме.

Ван И подчеркнул, что власти Китая готовы объединить усилия со всеми странами в процессе борьбы с международным терроризмом, пишет «Чжунго жибао».

Ранее посольство КНР в Швеции подтвердило информацию о том, что китайские граждане не пострадали в результате теракта в столице Швеции.

7 апреля грузовик на высокой скорости протаранил толпу людей на одной из центральных улиц Стокгольма. В результате атаки неизвестного погибли 4 человека, еще 15 жителей и гостей Стокгольма были доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи со взрывом в Санкт-Петербурге, прогремевшим в метро 3 апреля. В своей телеграмме, направленной в адрес президента РФ Владимира Путина, китайский лидер подчеркнул, что «китайский народ твердо стоит вместе с народом России в столь трудную минуту».