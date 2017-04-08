Барнаул, 8 апреля, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Несколько десятков жителей Барнаула приняли участие в состоявшемся сегодня, 8 апреля, антитеррористическом митинге, организованном в память погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Свое отношение к событиям в северной столице приходили высказать не только молодежь, но и люди пожилого возраста. В руках они держали плакаты «Петербург, мы с тобой!», «Нет терроризму», «Слава в единстве» и другие. Белые шары, выпущенные в небо, символизировали души людей, жизнь которых скоропостижно закончилась в результате подрыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сайт Барнаула Антитеррористический митинг в Барнауле

Сайт Барнаула Антитеррористический митинг в Барнауле

«Когда случился теракт в Санкт-Петербурге, мы решили провести митинг в память о его жертвах. Наше решение не противоречит законодательству. Наша цель — выразить то, что наболело: теракты до такой степени достали всех! Но мы сплочены, мы едины, мы уверены, что террористов найдут и уничтожат!», — заявил в ходе акции один из организаторов — атаман войскового казачьего округа Александр Ерохин.

Сайт Барнаула Антитеррористический митинг в Барнауле

Сайт Барнаула Антитеррористический митинг в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, заявку на проведение патриотического митинга в Барнауле подали представители организации «Алтайский войсковой казачий круг». Еще до трагических событий в Санкт-Петербурге этим мероприятием они намеревались дать старт патриотической акции «Месяц до Победы». Позднее в планы были внесены коррективы. Акции с аналогичной повесткой прошли в двух других крупных городах Алтайского края — Бийске и Рубцовске.