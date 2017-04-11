Москва, 11 апреля, 2017, 03:03 — ИА Регнум.

Несмотря на сокращение продаж легковых автомобилей на российском рынке в 2014—2016 годах, Минпромторг настроен оптимистично. О перспективах и тенденциях как российского, так и мирового автопрома пишет корреспондент ИА REGNUM Виктория Бабаева.

Игорь Павловский ИА REGNUM Кубинские автомобили

Специалисты автомобильной отрасли предполагают в 2017 году рост производства около 8%. Интересная договоренность достигнута с кубинскими партнерами: в этом году компания «АвтоВАЗ» планирует поставить на Кубу первую тестовую партию из 300 автомобилей Lada. Как заявил президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор, Куба входит в экспортную стратегию АвтоВАЗа и поставки обсуждаются на уровне кубинского министерства транспорта.

Lada Vesta и Lada Largus станут первыми моделями, осваивающими перспективный Остров свободы. Долгосрочная программа, запланированная по результатам удачного эксперимента, охватывает всестороннюю поддержку поставок, включая и кредитование кубинцев через Внешэкономбанк.

В советское время вазовские автомобили пользовались на Кубе заслуженной популярностью. И даже сейчас кубинцы продолжают пользоваться автомобилями, выпущенными еще в Советском Союзе. Причем по количеству советские машины оставляют позади европейские, американские и азиатские бренды.

Высокотехнологичный и эксклюзивный проект ФГУП «Научно исследовательский автомобильный институт» приближается к успешному завершению. Автомобили проекта «Кортеж», предназначенные для президентского гаража, поступят к «месту несения службы» не позднее конца 2017 года. И хотя сроки создания этих автомобилей оказались несколько выше первоначально заявленных, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил о массовом производстве автомобилей «Кортеж», которое начнется уже во второй половине 2018 года.

Подробности читайте в статье «Авторынок: ВАЗ пошёл на Кубу»

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