Москва, 8 апреля, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) принял решение исключить из своих рядов семь российских футбольных клубов. Соответствующее решение было принято 8 апреля 2017 года на конференции РФС в Москве.

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Сообщается, что из состава РФС исключены футбольные клубы «Байкал» (Иркутск), «Локомотив» (Лиски), «Сибирь-2» (Новосибирск), «Митос» (Новочеркасск), «Якутия» (Якутск), «Астрахань» и «Орёл».

Теперь все эти футбольные клубы теряют профессиональный статус.

За исключение клубов проголосовало 259 делегатов, против — 13, один воздержался.

Все эти клубы из-за финансовых проблем не смогли принять участие в Чемпионате России и таким образом лишились профессионального статуса.