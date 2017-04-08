Лхаса, Китай, 8 апреля, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи Тибетского автономного района КНР подтвердила информацию о госпитализации жителя города Лхаса, в крови которого был обнаружен смертельно опасный вирус H7N9, также известный как птичий грипп.

Вирус птичьего гриппа (электронная микрофотография)

Как отметили врачи, состояние мужчины начало ухудшаться 2 апреля, на следующий же день 41-летний житель Лхасы обратился за медицинской помощью. Благодаря оперативной госпитализации состояние пациента удалось стабилизировать, в настоящее время ему ничто не угрожает, пишет «Чжунго синьвэнь».

По словам пациента, непосредственно перед ухудшением самочувствия он контактировал с домашней птицей. Госпитализированный мужчина зарабатывает на жизнь разведением и продажей куриц и уток.

Сотрудники карантинных служб уже проверили родственников и близких зараженного мужчины, в их крови вирус был не обнаружен. Все поголовье птиц было уничтожено в целях недопущения распространения вируса.

За последние 5 месяцев опасный вирус был обнаружен в крови более 450 граждан КНР, 160 из которых скончались из-за позднего обращения за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти тайваньского уезда Цзяи сообщили об уничтожении 10 тыс. домашних птиц в связи с обнаружением смертельно опасного вируса H7N9 в крови птиц на одной из тайваньских птицефабрик.