Киев, 8 апреля, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Украинские радикалы из Национального корпуса «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации на Украине.

Ukr.rs.gov.ru Представительство Россотрудничества в Киеве

Сообщается, что около 20 боевиков «Национального корпуса» заблокировали представительство Россотрудничества в Киеве и препятствуют доступу в здание его сотрудников и посетителей.

Известно, что в киевском отделении Россотрудничества сегодня была запланирована акция по проверке грамотности «Тотальный диктант».

Эта акция проводится ежегодно. Тексты для диктанта готовят ведущие русскоязычные писатели, имена которых широко известны во всем мире.