Санкт-Петербург, 8 апреля, 2017, 11:07 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге закрыта станция метро «Улица Дыбенко» из-за обнаруженного там бесхозного предмета. Об этом 8 апреля 2017 года сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена.

Medved» Станция метро «Улица Дыбенко»

Сообщается, что станция метро «Улица Дыбенко» была закрыта в 10:00 на вход и выход, поезда следуют без остановок. На платформе был обнаружен бесхозный предмет.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге была закрыта станция метро «Елизаровская». Причины закрытия не сообщались. Вероятно, причиной стало обнаружение на станции бесхозного предмета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате террористического акта в петербургском метро 3 апреля погибли 14 человек, включая террориста-смертника. Меры безопасности в подземке усилены.