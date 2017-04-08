Курган, 8 апреля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В Кургане вновь вышли на улицы граждане, которые вложили свои деньги в строительство жилых комплексов «Апельсин» и «Снегири». Они требуют достроить дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Отметим, ранее они митинговали 28 июня 2016 года. Тогда акция собрала порядка 300 человек. Дольщики ждут обещанных квартир уже несколько лет. После их протестов к делу подключились прокуратура и губернатор Алексей Кокорин. К настоящему времени жильцы комплекса «Аврора» уже получили долгожданные квартиры. Но ЖК «Апельсин» и ЖК «Снегири» до сих пор не достроены. Последний раз им пообещали квартиры к концу марта. Но уже апрель, а жилья так и нет.

Очередной пикет прошёл в Курганском городском саду и собрал несколько десятков человек. Некоторые пришли со своими детьми. Организаторы пикета позвали на него чиновников и представителей застройщика, но, они не явились.

А тем временем, из областной администрации пришла очередная обнадёживающая информация. Как сообщила пресс-служба губернатора, на жилом комплексе «Аврора» и на объектах 1а и 1б комплекса «Снегири» уже устранены все замечания и идёт заключение договоров управляющей компании с собственниками жилья на обслуживание домов. А по домам 2а, 2б и 2в комплекса «Снегири» подписано заключение о соответствии объектов проектной документации. Сейчас на подготовку документов для ввода в эксплуатацию необходимо около двух недель.

Такая информация была озвучена на прошедшем 7 апреля совещании под председательством первого заместителя губернатора Курганской области Виктора Сухнева. При этом чиновники отметили, что на объектах ЖК «Апельсин» в домах 1, 2а и 2б не завершены отделка, инженерные сети и благоустройство территории. Больше всего проблем с домом номер 2в, где ещё не закончен монтаж индивидуального теплового пункта и не везде сделано остекление.

Виктор Сухнев потребовал завершить и сдать Госстройнадзору до 1 мая дома 1, 2а и 2б, а до конца мая и на объекте 2в. Если всё пойдёт по плану, обозначенному чиновником, то уже к июню все дольщики ООО «СМУ КПД» переедут в новые дома. А между тем, как сообщают сами дольщики, в этом деле не всё просто. По их словам, на площадке комплекса «Апельсин» работы якобы тормозят споры между застройщиком и субподрядчиками.