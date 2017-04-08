Москва, 8 апреля, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Американские политики страдают «паранойей исключительности», что и заставляет их выдвигать столь абсурдные предложения, считает вице-премьер Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил на своей странице в микроблоге Twitter 8 апреля, комментируя предложение американских сенаторов создать «гибридный трибунал» по Сирии.

A.Savin Дмитрий Рогозин

«Паранойя исключительности приводит не только к безнаказанности, но и к маниакальному желанию всех поучать, судить и наказывать», — пишет Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание «гибридного трибунала» по Сирии. Один из авторов этого законопроекта, сенатор Марк Рубио пояснил, что данная инициатива должна «обеспечить ответственность за нарушения прав человека в отношении невинных сирийцев».

Среди автором документа есть представители обеих партий. Они предлагают, чтобы государственный секретарь США совместно с другими федеральными ведомствами изучил возможность создания «возможного переходного правового механизма для Сирии (включая гибридный трибунал)».