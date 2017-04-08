Варшава, 8 апреля, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши возмутилось размещенной в музейном комплексе Катынь под Смоленском информации о погибших в плену красноармейцах. Соответствующее заявление распространила 8 апреля 2017 года пресс-служба польского внешнеполитического ведомства.

Марина Захарова ИА REGNUM Катынь

«Министерство иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняло размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919—1921 годах, умерших в плену в Польше», — сказано в сообщении МИД Польши.

Польское внешнеполитическое ведомство считает, что указанные данные в разы превышают реальные цифры. Согласно позиции польского правительства, причиной смерти большинства пленных были условия лагерях, обусловленные «драматической экономической ситуацией».

«Условия эти касались в равной степени как солдат советских, так и польских граждан», — утверждают в Варшаве.

Также указывается, что польская сторона, якобы, готова к открытой дискуссии чтобы избежать исторических споров между странами и устранить существующие.

Единого мнения по поводу Катынского расстрела до сих пор не существует.