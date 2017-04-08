Рубцовск, Алтайский край, 8 апреля, 2017, 10:09 — ИА Регнум. Несмотря на то, что недельное похолодание на Алтае несколько снизило интенсивность таяния вешних вод, подтопления частных домов в Рубцовске избежать не удалось. Как сообщает сегодня, 8 апреля, официальный сайт Алтайского края, в зону бедствия попал 31 частный жилой дом, где вода поднялась выше уровня пола на 3−5 сантиметров. В связи с этим на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Алтайского края принято решение о дополнительных противопаводковых мерах.

Светлана Шаповалова Весна на Алтае

«На данный момент подтоплены только придомовые территории, а также частные дома. Социально значимые и потенциально опасные объекты, автодороги, трансформаторные подстанции, водозаборы, очистные сооружения в зону подтопления не попадают. Системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме. Организовано постоянное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке, проводятся регулярные подворовые обходы», — подчеркивается в официальный информации на этот счет.

Известно, что в Рубцовске организованы 4 пункта временного размещения общей вместимостью 175 человек. В настоящее время в пунктах временного размещения людей нет, для двух жителей частных домов администрация города Рубцовска выделили квартиру из маневренного фонда.

С сегодняшнего утра работу по откачке талых и грунтовых вод с придомовых территорий продолжили 11 бригад, в которых работает 23 человека. Они используют 11 единиц специальной техники. За предыдущие сутки с приусадебных участков и жилых домов откачано 1036 кубометров воды.

Напомним, специальная аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Алтайскому краю приступила к работе на территории Рубцовска еще до начала подтопления, проводится профилактическая работа, специалисты ведут контроль ситуации. Городское звено территориальной подсистемы предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации функционирует в режиме повышенной готовности.

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Основные усилия группировки направлены на оказание необходимой помощи населению, без внимания спасателей не остается ни один человек, — отмечают власти. Между тем, вскрытие рек в Алтайском крае, по прогнозам синоптиков, произойдет до 17 апреля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край готовится к прохождению сильнейшего паводка, который по прогнозам, может оказаться разрушительнее наводнения 2014 года. На реализацию противопаводковых мероприятий в Алтайском крае консолидировано около 1 млрд рублей: финансовые резервы (525 млн рублей) и материальные ресурсы (540 млн рублей).