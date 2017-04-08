Курган, 8 апреля, 2017, 10:00 — ИА Регнум. В Курганской области около 12 тысяч человек сегодня, 8 апреля, присоединились к всероссийской акции «Вместе против террора» в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Советский плакат. (вместо нет гонке вооружений подписано нет терроризму)

По данным чиновников, траурные мероприятия прошли во всех районах Зауралья. В Центральном парке культуры и отдыха Кургана власти насчитали около 5 тысяч человек. Среди них оказались представители общественных организаций, политических партий и т.д. Сход начался в 09:00 по местному времени (07:00 мск). Память жертв теракта почтили минутой молчания, а в небо выпустили десятки белых шаров.

Отметим, после окончания схода граждане смогли разъехаться по своим делам. Некоторые отправились на кладбище прибирать могилы родственников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, теракт в метро Петербурга произошёл 3 апреля. Погибли 13 человек и террорист.

Ранее некоторые жители Зауралья заявляли, что намерены проигнорировать сегодняшние акции. По их словам, с терроризмом должны бороться силовики, а не безоружные люди.

В Екатеринбурге организаторы митинга прислушались к мнению общественности. Они отменили митинг на площади в центре города, на площади Труда. Траурное мероприятие в столице Среднего Урала начнётся в 12:00 на окраине города, на Широкореченском мемориале.