Пекин, 8 апреля, 2017, 09:40 — ИА Регнум. Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины Коммунистической партии Китая опубликовала заявление, согласно которому бывший заместитель губернатора провинции Цзянсу Ли Юньфэн предстанет перед судом по обвинению в коррупции.

Джон Лэври. Судебное заседание. 1916

В ходе внутренней проверки, проведенной в первой половине 2016 года, было установлено, что Ли Юньфэн неоднократно получал взятки и дорогие подарки, кроме того чиновник расходовал средства из провинциального бюджета в личных целях, пишет «Чжунго жибао».

Бывший государственный служащий был отстранен от работы еще в июне 2016 года, однако внутреннее расследование Центральной комиссии по проверке трудовой дисциплины завершилось только в конце марта 2017 года.

Сотрудники дисциплинарной комиссии уже передали материалы внутренней проверки в Верховную народную прокуратуру КНР. В ближайшие недели бывшему высокопоставленному чиновнику предъявят официальное обвинение.

Все незаконно нажитое имущество экс-чиновника будет передано государству. В настоящее время сотрудники прокуратуры проверяют родственников Ли Юньфэна

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Промежуточный народный суд Гуанчжоу приступил к слушаниям дела бывшего генерального директора государственной корпорации China Group Resources Сун Линя, обвиняемого в коррупции, уклонении от уплаты налогов и присвоении государственного имущества.