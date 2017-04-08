Тюмень, 8 апреля, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Администрация Тюмени не будет выносить на заседание городской думы вопрос о лимитировании пенсионерам по старости числа льготных поездок в общественном транспорте. Об этом сити-менеджер Александр Моор заявил в официальном ответе первому секретарю Тюменского обкома политической партии «РОТ-Фронт» Александру Черепанову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tumenpro.ru Кондуктор автобуса

Скан ответа опубликовал портал Park72. Как следует из письма, мэрия не собирается вносить в гордуму вопрос о лимитировании льготных поездок. Кроме того, Моор заверил Черепанова, что в 2017 году тариф на проезд в общественном транспорте Тюмени повышать не будут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном ограничении числа льготных поездок стало известно в декабре 2016 года. Эта новость вызвала негодование пожилых людей. С декабря они провели девять пикетов и два митинга.

Количество льготных поездок планировалось ограничить 44-мя. Особенно актуальным вопрос стал для них в преддверии дачного сезона, когда ездить в общественном транспорте туда и обратно приходится практически ежедневно.

Добавим, проезд в общественном транспорте Тюмени сейчас стоит 25 рублей.