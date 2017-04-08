Тбилиси, 8 апреля, 2017, 09:12 — ИА Регнум.



Флаг Грузии

«Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем отчете нарисовал очень тяжелую картину, и эта картина не отражает той реальности, которая сформировалась сегодня в нашей стране», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе 7 апреля, после слушания в парламенте отчета президента.

Он прошелся по всем затронутым Георгием Маргвелашвили проблемным вопросам и сферам и провел параллели с той ситуацией, которая была в стране до октября 2012 года.

«Вспомните, что происходило в Грузии до нашего прихода к власти и что происходит сегодня. Например, рэкет бизнеса был каждодневной реальностью, и в жертву ему были принесены интересы, а порой и жизни людей. Практику тотального рэкета бизнеса мы полностью искоренили», — заявил Кобахидзе.

По его же информации, в 2,5 раза сократилось число заключенных в Грузии, в 12 раз сокращена их смертность. Что касается свободы СМИ, по словам спикера парламента, с 2004 года прежняя власть начала целенаправленную монополизацию всех телекомпаний и других средств массовой информации, а после 2012 года нынешнее правительство обеспечило медиаплюрализм, и сегодня в Грузии нет ни одной телекомпании, которая вела бы пропаганду в пользу властей. Более того, по мнению спикера, сегодня в сфере СМИ наблюдается дисбаланс в пользу оппозиции, поэтому все разговоры об опасных процессах на медиапространстве лишены оснований.

Неправильными считает Ираклий Кобахидзе и оценки президента относительно практики тайных прослушиваний. «Тотальные прослушивания в Грузии производились до 2012 года, и в их результате людей лишали бизнеса, затем сажали в тюрьму, преследовали по политическим и иным мотивам. Это была практика тайных прослушиваний, которая после 2012 года полностью пресечена», — заявил председатель парламента.

Неверной он назвал и оценку президентом ситуации в судебной системе и подчеркнул, что при нынешнем правительстве ситуация коренным образом улучшилась, а судебная система стала полностью независимой.

Фундаментальное улучшение, по заявлению Кобахидзе, налицо в сфере защиты прав человека, экономике и других сферах, а во внешней политике интеграция в ЕС и НАТО стала необратимым процессом. Четко придерживается правительство Грузии так называемых красных линий во внешней политике.

«У нас в нашем внешнеполитическом курсе есть четкие красные линии, проходят они по деоккупации, и в этом направлении государство будет очень принципиальными до конца будет защищать эти линии», — заявил председатель парламента.

Он затронул и вопрос конституционных изменений и пояснил, что главной задачей конституционной реформы является приведение действующей Конституции в соответствие с основными принципами конституционного права и формирование системы, которая обеспечит долгосрочное демократическое развитие страны.

Что касается статуса президента в новом проекте Конституции, он, по словам Ираклия Кобахидзе, в разрабатываемом конституционной комиссией законопроекте полностью сохранен. Президент останется и верховным главнокомандующим, поэтому разговоры об урезании полномочий или статуса президента лишены всяких оснований, подчеркнул спикер.

По его же оценке, в вопросе порядка выборов президента население Грузии вводят в заблуждение, а сторонники прямых выборов президента не могут назвать ни одного аргумента против выборов президента законодательным органом. «Порядок выборов президента должен быть определен исходя из содержания самой системы, а если мы все это будем подавать людям неправильно, их реакция будет соответствующей», — заявил Кобахидзе.

Он упрекнул президента в содействии разделению политического спектра на два лагеря. «Президент не должен содействовать расколу в политической системе. Но мы, к сожалению, наблюдаем опасную тенденцию: реально со стороны президента происходят процессы, которые способствуют формированию двух лагерей… Мы также видим противостояние с конкретными институтами, конституционными органами, и это не соответствует той конституционной роли президента, которая описана в Конституции», — констатировал Ираклий Кобахидзе.

Как сообщалось, президент Грузии 7 апреля выступил с традиционным отчетом перед парламентом.