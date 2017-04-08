Донецк, 8 апреля, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины почти 60 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Об этом 8 апреля 2017 года сообщила пресс-служба министерства обороны Донецкой народной республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

Сообщается, что за прошедшие сутки украинские силовики 56 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелам со стороны ВСУ подвергся 21 населенный пункт ДНР.

Украинские силовики вели огонь из танков, артиллерии, минометов, гранатометов, стрелкового оружия и зенитных установок.

За минувшую неделю, несмотря на то, что президент Украины Петр Порошенко заявил о введении режима прекращения огня в Донбассе с 1 апреля, ВСУ нарушали его 227 раз.

В результате этих обстрелов в ДНР повреждены или полностью разрушены 36 домов.