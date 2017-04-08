Вашингтон, 8 апреля, 2017, 08:57 — ИА Регнум.



Mark lindamood Белый дом США

Советник президента США Келлиэнн Конуэй опровергла информацию ряда СМИ о готовящихся масштабных перестановках в Белом доме. Об этом она заявила сегодня, 8 апреля, в интервью телеканалу Fox News.

Конуэй заявила, что распространенная в СМИ информация о том, что президент США Дональд Трамп готовит масштабные кадровые перестановки в Белом доме, является слухами.

«Я не слышала ничего, кроме слухов, намеков и сообщений прессы, которые заставят любого из нас поверить в то, что Дональд Трамп и без этой перестановки является разрушителем», — сказала Конуэй. Она подчеркнула, что подобные слухи распространяются СМИ для того, чтобы отвлечь «от достигнутых президентом успехов».

Советник подчеркнула, что президент Трамп «ценит разнообразие» и окружает себя людьми с различными взглядами. «Он любит, когда все спорят», — пояснила Конуэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, газета Wall Street Journalсо ссылкой на высокопоставленные источники в администрации сообщила, что Трамп якобы планирует осуществить масштабные кадровые перестановки в Белом доме.

Издание утверждало, что Трамп собирается снять со своей должности главу аппарата Белого дома Ринса Прибаса, так как недоволен его работой. Также утверждалось, что в отставку может быть отправлен советник Трампа по стратегическим вопросам Стивен Бэннон у которого якобы разгорелся конфликт с зятем и по совместительству советником главы государства Джаредом Кушнером.