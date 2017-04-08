Нижневартовск, Югра, 8 апреля, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В Нижневартовске (Югра) лечебное учреждение выплатит матери погибшей пациентки 1 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Ранее дочь истицы обратилась за помощью в Центр планирования семьи. Ей были назначены физиотерапия и инъекции лекарственным средством лидокаин. После инъекции у пациентки начались судороги. Медики приняли меры по реанимации, но спасти её не удалось.

Дело рассматривалось в Нижневартовском городском суде. Было установлено, что перед назначением лекарства не была проверена индивидуальная чувствительность пациентки, а сама диагностика осуществлялась ненадлежащим образом. Тем не менее, суд отказался удовлетворить иск.

Прокуратура не согласилась с таким решением. В итоге суд ХМАО-Югры отменил это решение, а иск удовлетворил.

В самом центре пока не удалось получить комментарий на решение окружного суда. В то же время отметим, что в сети интернет об этой организации есть множество разных отзывов. Одни граждане хвалят центр и его медицинский персонал, другие же о лечении там вспоминают в негативном контексте.

Добавим, на Урале это не первый случай, когда суд встаёт на сторону пациентов и их родственников в спорах с медицинскими учреждениями. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге гражданин отсудил 600 тысяч рублей за повреждённый в больнице пищевод, а в свердловском городе Берёзовском семейная пара, у которой родился мёртвый ребёнок, добилась от больницы через суд 400 тысяч рублей.