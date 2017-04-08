Анкоридж, США, 8 апреля, 2017, 08:48 — ИА Регнум.



Шлюп «Нева» в гавани святого Павла на острове Кадьяк. Гравюра по рисунку Ю. Ф. Лисянского. 1814

На обратном пути из США в КНР председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с губернатором штата Аляска Биллом Уокером. Самолет китайского лидера приземлился в Анкоридже для дозаправки, сам политик в это время встретился с губернатором, а также отправился на экскурсию по окрестностям.

Самолет председателя КНР в аэропорту крупнейшего города Аляски Анкориджа встречали официальные лица правительства штата, а также сам губернатор лично. Билл Уокер провел экскурсию Си Цзиньпину, после чего оба политика провели переговоры и поужинали с семьями в одной из гостиниц Анкориджа, пишет «Сина синьвэнь».

Сразу после ужина китайский политик направился в аэропорт для вылета в Пекин. Китай остается одним из главных торговых партнером Аляски. Китайские компании активно закупают минеральные ресурсы и продукты питания. Аляска является одним из самых популярных штатов среди китайских туристов.

Встреча председателя КНР с губернатором Аляски состоялась вскоре после завершившихся переговоров Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, которые прошли 6−7 апреля в поместье «Мар-а-Лаго» в штате Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном, в котором американский политик рассказал своему южнокорейскому коллеге о состоявшихся переговорах с председателем КНР.