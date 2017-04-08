Анкоридж, США, 8 апреля, 2017, 08:46 — ИА Регнум.



U.S. Department of State Си Цзиньпин

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сделал остановку в американском штате Аляска, где он пообщался с губернатором Биллом Уолкером. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает Associated Press.

Си Цзиньпин проводил переговоры с президентом США Дональдом Трампом 6−7 апреля во Флориде. На обратном пути в Китай, самолет Си Цзиньпина совершил остановку на Аляске для дозаправки.

На Аляске лидер КНР попросил организовать ему встречу с губернатором Биллом Уолкером. В ходе встречи губернатор Аляски отметил, что у его штата и Китая есть огромный потенциал сотрудничества в нефтегазовой, туристической, рыболовецкой, воздушно-грузовой и минерально-ресурсной отраслях.

Китай является одним из крупнейших зарубежных торговых партнеров Аляски, однако Уолкер надеется еще более укрепить это сотрудничество.

Кроме деловых переговоров, Уолкер провел для Си Цзиньпина и его супруги небольшую экскурсию по Анкориджу и его окрестностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6−7 апреля Си Цзиньпин находился с официальным визитом в США. Он провел переговоры с президентом этой страны Дональдом Трампом. Переговоры проходили в закрытом режиме в резиденции «Мар-а-Лаго» во Флориде.