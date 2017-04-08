Сеул, 8 апреля, 2017, 07:48 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на канцелярию главы Южной Кореи.

Сообщается, что Трамп рассказал Хвану Гё Аному о переговорах с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином по поводу размещения передовой американской противоракетной системы в Южной Корее.

Американский президент отметил, что довел на лидера КНР позиции Вашингтона по проблеме сдерживания КНДР.

Кроме того, Трамп выразил поддержку политике Сеула в отношении КНДР. Президент США подчеркнул, что страны будут тесно координировать свои действия для решения ядерной проблемы Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередной серии ядерных и баллистических испытаний, которые провели власти КНДР с начала 2016 года, США и Южная Корея предприняли ряд шагов для сдерживания Пхеньяна.

Были проведены масштабные военные учения на Корейском полуострове с целью продемонстрировать КНДР силу и показать готовность дать силовой ответ на действия Северной Кореи по созданию межконтинентальных баллистических ракет.

Также было решено разместить в Южной Корее дополнительные американские противоракетные комплексы наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD).

Это решение привело к нарастанию напряженности на Дальнем Востоке, так как Китай и Россия считают, что элементы американский ПРО, размещенные на Корейском полуострове прежде всего направлены против них, а не против КНДР.