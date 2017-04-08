Гонконг, Китай, 8 апреля, 2017, 07:28 — ИА Регнум.



angelsalamag054 Наркотическое вещество

Полиция специального административного района Китайской Народной Республики Гонконг изъяла партию марихуаны стоимостью почти $4 млн. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает местная радиостанция RTHK.

Сообщается, что полиция Гонконга изъяла партию марихуаны на сумму более 30 млн гонконгских долларов ($3,86 млн), а также оборудование по изготовлению наркотиков на сумме 10 млн гонконгских долларов.

Отмечается, что это крупнейшая изъятая партия марихуаны в Гонконге за последние 10 лет.

Также были задержаны четыре человека — трое гонконгцев и одна гражданка Индонезии.

В ходе полицейской спецоперации были изъяты в общей сложности 1,3 тысячи растений. Стражи порядка считают, что марихуана выращивалась для потребителей на территории Гонконга.