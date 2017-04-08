Ханты-Мансийск, 8 апреля, 2017, 06:37 — ИА Регнум. В ХМАО-Югре Нефтеюганский районный суд заочно заключил под стражу местного жителя, которому вменяют участие в незаконном вооруженном формировании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск

Следственное управление УМВД России по ХМАО — Югре уже вынесло постановление о привлечении Расула Адильханова в качестве обвиняемого. Обвинение ему предъявлено по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Как пишет издание Ura.ru, гражданин покинул Югру в 2013 году. Скорее всего, он воюет в Сирии.

Отметим, это не первый случай, когда жители Уральского федерального округа попадаются на связях с террористами. А в феврале 2016 года в Югре были осуждены лица, пытавшиеся совершить теракт. Их приговорили к длительным срокам лишения свободы.