Москва, 8 апреля, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 7 апреля провели семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо и Деръа. Об этом говорится в информационном бюллетене центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Picstopin.com Гуманитарная помощь

В городе Алеппо — в районах Баб Аль-Хадид, Баб Насрин, Старый Альшаба Кадим, Мадин Аджамайа и Шейх Максуд, а также в городской школе Аталим Аль-Али — жителям было передано три тысячи порций горячей пищи и 720 упаковок хлеба.

Жителям населённого пункта Мутбин провинции Деръа передано 600 продовольственных наборов.

Сообщается, что всего сутки гуманитарную помощь получили 3690 жителей. Общая масса переданных населению гуманитарных грузов составила 4,4 тонны.

Кроме этого, при содействии российской стороны 7 апреля из города Эр-Рамта в Иордании были отправлены два гуманитарных конвоя с грузами ООН в населённые пункты Мутаия и Нава провинции Деръа.

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