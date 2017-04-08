Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2017, 05:40 — ИА Регнум. На Камчатке уже несколько суток продолжаются поиски двух мужчин, которые ушли на лодке в Авачинский залив якобы для обкатки мотора и до сих пор не вернулись. Тем временем, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, из-за этих поисков Сибирский региональный центр МЧС России фактически обвинил власти Камчатки в неудовлетворительной работе системы предупреждения.

Unsplash Пилот

Читайте также: На Камчатке пропал катер с двумя мужчинам: ищут на земле и с воздуха

Однако используемые МЧС Сибири для этого формулировки оставляют много вопросов. В частности, в официальном пресс-релизе утверждается, что происшествие с двумя мужчинами на лодке можно было предотвратить.

«Очевидно, что деятельность региональной системы предупреждения, неэффективна. Нет должной профилактической работы, слабо действуют специалисты по работе с населением, нет системы контроля», — говорится в официальном релизе в релизе.

При этом сибирский центр МЧС указывает на то, что в опасную ситуацию жители Камчатки сами «попали осознанно и намеренно». В ведомстве уточняют, что «вызволять их из этой опасной ситуаций приходится за внушительные деньги из кармана налогоплательщиков».

Не совсем понятно, что МЧС возмущает больше — плохая профилактика или необходимость тратить деньги на поиски и спасение пропавших? Как МЧС Сибири видит профилактическую работу в этом направлении — о том, что навигация для маломерных судов запрещена на Камчатке знают все, но полуостров весь окружен водой и через каждые четыре метра поставить инспекторов следить за тем, чтобы никто не спустил лодку на воду фактически не возможно. За профилактику нарушений на водных объектах в том числе отвечает Государственная инспекция по маломерным судам, которая числится при МЧС.

Возникшая ситуация не понятна и местным властям. Зампред правительства Камчатки Сергей Хабаров рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что получил письмо от Сибирского Центра МЧС.

«Там не учитывают особенности территории края: полуостров окружен водой, здесь огромное количество рек, гор, которые привлекают туристов и любителей активного отдыха. К сожалению, люди не всегда следуют правилам, рекомендациям и соблюдают запреты. Но мы работаем для того, чтобы в случае происшествия, всем была оперативно оказана необходимая помощь. Не зависимо от того, правы ли те, кто нарушил запрет и вышел в море, не зависимо от того, сколько стоит привлечение сил и средств, в том числе авиации, для проведения поисковых работ», — заявил чиновник.

Хабаров напомнил, что министр МЧС России Владимир Пучков неоднократно заявлял о необходимости полномасштабного применения авиации МЧС России для проведения поисковых работ. Что касается слабой, по мнению Сибирского регионального центра МЧС, эффективности деятельности региональной системы предупреждения ЧС, то Хабаров напомнил, что в течение трех последних лет камчатская подсистема РСЧС признавалась лучшей на Дальнем Востоке.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, сегодня МЧС не поднимает в воздух вертолет для поиска пропавших. Он вылетал накануне, но осмотр акватории результатов не дал. Сегодня родственники пропавших мужчин распространили в социальных сетях сообщение с просьбой помочь оплатить вертолет, который хотят нанять для поиска людей. Сотрудники МЧС пока ищут мужчин по береговой линии.

Напомним, мужчины направились, по словам родственников, на обкатку мотора в Авачинский залив и пропали. Навигация в этом районе еще закрыта.