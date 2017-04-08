Петропавловск-Камчатский, 8 апреля, 2017, 05:28 — ИА Регнум. На Камчатке акция в поддержку жителей Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошел теракт в метро, собрала более 2 тыс. человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kamchat.info Акция «Вместе против терроризма!» на Камчатке

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Kamchat.info Акция «Вместе против терроризма!» на Камчатке

Акцию «Вместе против терроризма!» организовало местное отделение Российского союза молодежи, поэтому сегодня в центре Петропавловска основу всех пришедших на мероприятие составляла именно молодежь из числа студентов и школьники. Но были и представители политических сил. Причем не только правящей партии, но и оппозиции. Кроме того, от имени некоторых политиков до начала акции распространялись сообщения о том, что их организации «против массовых митингов единороссов, но за Петербург» и поэтому «на акцию нужно прийти».

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Люди сегодня в центре Петропавловска держали плакаты с лозунгами: «Нет терроризму!», «Мы против террора!», «Терроризм — зло, разъединяющее умы молодёжи!», «Санкт-Петербург, студенчество Камчатки скорбит вместе с тобой!», «Боль и беда нас только сплотили! Руки прочь от невинных жизней!» и другие.

Kamchat.info Акция «Вместе против терроризма!» на Камчатке

«Я верю, что каждый из пришедших сюда сегодня, пропустил эти события через себя и искренне сопереживал родственникам и близким погибших и пострадавших», — сказал один из организаторов мероприятия Петр Скрипник.

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Все пришедшие возложили цветы к мемориалу в память о жертвах теракта в Петербурге, который был временно установлен возле Стеллы города Воинской славы.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не инициировал антитеррористические митинги, хотя ранее «Коммерсантъ» сообщил, что именно Администрация президента дала субъектам поручение провести подобные мероприятия у себя на территориях. Жители Сахалина 8 апреля пойдут сразу на 2 митинга — против терроризма и против коррупции.

Напомним, 3 апреля, произошёл теракт в метро Санкт-Петербурга, погибли 13 человек и сам террорист, пострадали более 50 человек.