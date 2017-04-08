Ставрополь, 8 апреля, 2017, 05:20 — ИА Регнум.



Poltava365.com Гандбол

Результаты матчей, сыгранных в мужской гандбольной Суперлиге 7 апреля.

«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) 22:24 (11:11 11:13)

(11:11 11:13) «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «УОР №2» (Москва) 27:30 (9:13 18:17)

«Университет-Нева» продолжает держаться на втором месте, но последний матч они проводят в гостях с основным преследователем краснодарским СКИФом, там, скорее всего, и определится вторая команда предварительного этапа.

Последним участником игр плей-офф должны стать динамовцы «Астрахани». Для официального оформления своего участия в плей-офф им достаточно не проиграть в гостях одноклубникам из Челябинска, которые которые в Суперлиге занимают пока последнее место. Этот матч пройдёт 8 апреля.

Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.