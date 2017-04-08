Гандбол: в Суперлиге завершается предварительный этап
Ставрополь, 8 апреля, 2017, 05:20 — ИА Регнум.
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Гандбол
Результаты матчей, сыгранных в мужской гандбольной Суперлиге 7 апреля.
- «Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Университет-Нева» (Санкт-Петербург) 22:24 (11:11 11:13)
- «УГНТУ-ВНЗМ» (Уфа) — «УОР №2» (Москва) 27:30 (9:13 18:17)
«Университет-Нева» продолжает держаться на втором месте, но последний матч они проводят в гостях с основным преследователем краснодарским СКИФом, там, скорее всего, и определится вторая команда предварительного этапа.
Последним участником игр плей-офф должны стать динамовцы «Астрахани». Для официального оформления своего участия в плей-офф им достаточно не проиграть в гостях одноклубникам из Челябинска, которые которые в Суперлиге занимают пока последнее место. Этот матч пройдёт 8 апреля.
Положение команд в розыгрыше мужской гандбольной Суперлиги можно посмотреть здесь.