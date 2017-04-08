Москва, 8 апреля, 2017, 05:19 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарная машина

Спасатели эвакуировали более 50 человек из-за пожара в жилом здании на северо-востоке Москвы, сообщили в столичному управлении МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошёл в ночь на 8 апреля в общежитии, расположенном по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 51А.

Площадь, охваченная огнём, составила 4 квадратных метра. Сообщается, что к настоящему времени возгорание ликвидировано.

Согласно данным МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

Причины возгорания на данный момент выясняются.

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