Кадыров: Трамп сделал «щедрый подарок» террористам в Сирии
Грозный, 8 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает ракетный удар США по авиабазе в Сирии и последующие заявления официальных лиц Вашингтона угрозой всему миру и ещё одним примером нарушения международного права Соединённым Штатами. Об этом он написал 8 апреля на своей странице соцсети Instagram.
«США нанесли ракетный удар по Сирии. Есть жертвы. Белый дом заявил, что это «должно стать мощным сигналом не только для Дамаска, но и для всего мира». Это угроза! Америка не признаёт международное право», — отметил Кадыров.
Он подчеркнул, что каких-либо доказательств применения химического оружия по приказу президента Сирии Башара Асада до настоящего времени не представлено. «Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры?», — написал глава Чечни.
«Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ИА REGNUM ) щедрый подарок — истощённая армия Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога», — отметил Кадыров.
Он добавил, что «США никогда не приносили мир и свободу народам». «По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о «сожалении». Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды», — заключил Кадыров.
Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было 59 ракет «Томагавк».
По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.
Вашингтон утверждает, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии якобы была совершена химическая атака по занятой боевиками территории в Идлибе, жертвами которой стали почти 60 человек. Сирийские военные отвергли свою причастность к использованию химического оружия. По информации Минобороны России, удар сирийских ВВС был нанесён по арсеналу боевиков, на котором изготавливались фугасы с отравляющим веществом.