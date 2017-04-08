Грозный, 8 апреля, 2017, 05:05 — ИА Регнум.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает ракетный удар США по авиабазе в Сирии и последующие заявления официальных лиц Вашингтона угрозой всему миру и ещё одним примером нарушения международного права Соединённым Штатами. Об этом он написал 8 апреля на своей странице соцсети Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«США нанесли ракетный удар по Сирии. Есть жертвы. Белый дом заявил, что это «должно стать мощным сигналом не только для Дамаска, но и для всего мира». Это угроза! Америка не признаёт международное право», — отметил Кадыров.

Он подчеркнул, что каких-либо доказательств применения химического оружия по приказу президента Сирии Башара Асада до настоящего времени не представлено. «Зачем Асаду химическая атака, если он ею не воспользовался в самые критические для себя времена? Что выигрывает Асад от химической атаки? Он знает, что весь мир осудит подобный шаг, знает, что могут быть жёсткие меры?», — написал глава Чечни.

«Ракеты с их военных кораблей пролили кровь мирных граждан и сделали для ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ, — прим. ИА REGNUM ) щедрый подарок — истощённая армия Асада потеряла до десяти самолётов. Террористам открыта дорога», — отметил Кадыров.

Он добавил, что «США никогда не приносили мир и свободу народам». «По их вине погибли миллионы вьетнамцев, афганцев, иракцев, ливийцев. Это они бомбили Хиросиму и Нагасаки. Но мир не смеет подать против США голоса. Все молчат или ограничиваются словами о «сожалении». Европарламент, который реагирует на каждый чих в России, теперь набрал в рот воды», — заключил Кадыров.

Как передавало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп в ночь на 7 апреля отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе «Шайрат» в провинции Хомс. С кораблей США в Средиземном море по территории базы было 59 ракет «Томагавк».

По заявлению губернатора провинции Хомс Талаля аль-Баррази, это привело к гибели пяти военнослужащих и девяти мирных жителей, 13 женщин и детей получили ранения различной степени тяжести.

Вашингтон утверждает, что именно с этой авиабазы ВВС Сирии якобы была совершена химическая атака по занятой боевиками территории в Идлибе, жертвами которой стали почти 60 человек. Сирийские военные отвергли свою причастность к использованию химического оружия. По информации Минобороны России, удар сирийских ВВС был нанесён по арсеналу боевиков, на котором изготавливались фугасы с отравляющим веществом.