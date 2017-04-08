Вашингтон, 8 апреля, 2017, 04:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в ближайшее время может произвести перестановки в Белом доме из-за постоянных разногласий между сотрудниками. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что своей должности может лишиться, в частности, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, в круг обязанностей которого входит руководство и назначение на ключевые должности в администрации, ведение переговоров с Конгрессом относительно планов встреч главы государства.

По информации издания, имена кандидатов на место Прибуса президент «обсуждает со своими друзьями». Среди претендентов на эту должность называется нынешний глава Национального экономического совета, бывший главный операционный директор Goldman Sachs Гэри Кон.

Коме этого, Трамп ищет замену своему главному стратегу, старшему советнику по политическим вопросам Стиву Бэннону, с которым, как сообщается, связана «масса разочарований» главы Белого дома. В частности, известно о конфликтах Бэннона с другим советником президента и его зятем Джаредом Кушнером.

Напомним, что ранее на этой неделе Трамп исключил Бэнона из состава Совета по национальной безопасности. Президент также понизил полномочия в СНБ своего помощника по вопросам внутренней безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта, а главе Комитета начальников штабов ВС США Джозефу Данфорду и директору национальной разведки Дэниелу Коутсу было вновь разрешено участвовать в заседаниях совета на постоянной основе.

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